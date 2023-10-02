В жакете цвета индиго и платье в горошек: папарацци подловили принцессу Како в аэропорту

Папарацци подловили принцессу Како в аэропорту в префектуре Тоттори. Она возвращалась в Токио. На Западе Японии она восстанавливалась после того, как у нее был обнаружен положительный результат теста на COVID-19.

Како выглядела красиво. На ней было белое платье миди в синий гороховый принт. Талию она подчеркнула синим поясом-платком. Сверху принцесса одела укороченный пиджак цвета индиго.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Аутфит Како дополнила белыми туфлями и кожаным клатчем кремового оттенка. Она сделала аккуратную прическу, легкий макияж с черными стрелками и одела на лицо белую защитную маску. Завершила лук принцесса элегантными золотыми украшениями с жемчугом: серьгами-пусетами, колье и браслетом.

Напомним, на бейсбольный турнир принцесса Како также одела платье в горошек.

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