В синем жакете и с брошью-птичкой: Елена Зеленская записала видеообращение

Елена Зеленская

Реклама

Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram видео, в котором сообщила о появлении украиноязычного аудиогид в Национальном музее этнографии и естественной истории Кишинева.

Первая леди поблагодарила Молдову за поддержку как украинской культуры, так и за то, что с начала полномасштабной войны она приняла у себя более 125 тысяч украинских вынужденных переселенцев.

Аудиогид в музее Кишинева стал частью крупного проекта под патронатом Зеленской, который насчитывает 96 аудиогид в 53 странах. Его цель – внедрение украинских аудиогидов в ведущих достопримечательностях мира.

Реклама

«Важно, что сегодня в Кишиневе появляется не только аудиогид на украинском языке, но и его версия для людей, пользующихся украинским жестовым языком. История и культура, как и все знания и возможности, должны быть доступны всем. Только тогда они объединяют, а не разделяют», - сказала первая леди.

На видео Елена предстала в элегантном синем жакете без воротника с тонким синим ремешком на талии. К жакету она прикрепила брошь в виде птички. У Зеленской была аккуратная укладка и макияж в нежных оттенках. Свой аутфит она завершила серьгами-кольцами.

Напомним, Елена Зеленская на деловой встрече предстала в деловом черном костюме, рубашке и с символической золотой брошью из коллаборации украинских брендов.