В синем жакете и с красивой брошью на груди: королева Камилла с мужем-королем организовали прием

Королева Камилла / © Associated Press

Реклама

Ее Величество пригласила гостей на прием в Сент-Джеймсский дворец в Лондоне, посвященном возвращению авианосца HMS Prince of Wales из восьмимесячной командировки в составе авианосной ударной группы (CSG25), известной как операция «Хаймаст».

Королева Камилла / © Associated Press

Королева прибыла на торжество в синем костюме, который состоял из короткого жакета и юбки, дополнив образ жемчужными серьгами и брошью-бахромой с бриллиантами. Она сделала свою фирменную укладку и легкий дневной макияж на лице.

Королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз также присутствовал на приеме. Монарх был одет в классический синий костюм в клетку, белую рубашку в тонкую полоску и полосатый темный галстук. Каждый его образ не обходится без золотого перстня-печатки на мизинце, под которым король носит свое обручальное кольцо, а также без платка в нагрудном кармане пиджака.

Реклама

Король Чарльз / © Associated Press

Днем ранее Его Величество побывал на дегустации знаменитого пива в Лондоне, посетив пивоварню Guinness Open Gate.