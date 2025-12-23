ТСН в социальных сетях

В синем жакете и с красивой укладкой: шведский дворец поделился портретным фото именинницы — королевы Сильвии

Супруге шведского короля Карла Густава — Сильвии — сегодня исполняется 82 года.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Сильвия

Королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

По случаю праздника дворец традиционно представил новое фото Ее Величества. На нем Сильвия запечатлена в кобальтово-синем жакете на одну пуговицу, белом блузке и черных классических брюках. У нее классическая прическа, жемчужные серьги в ушах и макияж на лице.

«Сегодня Ее Величеству Королеве исполняется 82 года.

День рождения Королевы — это день поднятия флага. Этот день также является официальным днем ​​салюта. Поэтому Вооруженные силы производят 21-залповый салют со станции салюта на Скеппсхольмене в Стокгольме, а также со станций салюта в Бодене, Хернёсанде, Карлскроне и Гётеборге», — говорится в подписи к фотограии.

Королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

Королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

Ранее, напомним, королева Сильвия собрала всех своих внуков, чтобы вместе с ними нарядить елки во дворце и поделилась очень милым семейным видео в преддверии Рождества.

