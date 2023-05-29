В синем жакете и с любимой помадой на губах: принцесса Анна посетила Ливерпуль

Королевская принцесса Анна является одной из самых больших трудоголиков в британской королевской семье.

Недавно сестра короля Чарльза II открыла новый национальный мемориал и Сад размышлений о битве за Атлантику во время посещения церкви Богоматери и Святого Николая на Пирс-Хед в Ливерпуле.

На публике 72-летняя принцесса Анна появилась в коротком синем жакете и молочно-белой юбке длины миди с двумя разрезами по бокам. На жакете у Ее Высочества была пришпилена золотая брошка, на шее - колье, а в ушах - лаконичные золотые серьги. Обула принцесса черные кожаные туфли с круглыми носами на невысоких каблуках.

Ее волосы были собраны в любимую классическую прическу, а на губах была темно-бордовая помада.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, во время коронации брата принцессы с Анной случился забавный конфуз. На шляпе Ее Высочества было прикреплено большое красное перо, которое закрывало лицо принца Гарри от фотографов, собравшихся на коронацию в Вестминстерском аббатстве.

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