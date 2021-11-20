В синем жакете и с нежным макияжем: Юлия Мендель показала новый деловой лук

Бывшая спикер президента Украины любит хвастаться своими образами.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского – Юлия Мендель, опубликовала в Instagram Stories фотографию своего нового делового аутфита.

На снимке она предстала в синем жакете и белом топе. Волосы Мендель идеально ровно уложили, сделали боковой пробор и нежный макияж с черными стрелками. В ушах у нее были серьги-кольца.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

В прошлый раз Юлия продемонстрировала дерзкий лук, в котором она появилась в фотосессии. На ней было коричневое мини-платье с цветочным принтом, красная кожаная косуха с рисунком на спине и замшевые коричневые сапоги.

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