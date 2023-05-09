В синем жакете и с жемчужными серьгами-пусетами: Урсула фон дер Ляйен на Михайловской площади

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев, чтобы вместе с украинцами отметить День Европы.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийносом посетила на Михайловской площади экспозицию уничтоженной российской военной техники и осмотрела выставку фотографий с последствиями российской оккупации.
Урсула появилась в деловом образе. На ней был приталенный синий жакет, черный шарф с принтом на шее и черные прямые брюки. Наряд политик дополнила удобной темной обувью.
Фон дер Ляйен сделала аккуратную укладку и украсила уши элегантными жемчужными серьгами-пусетами.
Напомним, на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе Урсула предстала в жакете цвета кэмел.
Читайте также: