В синем жакете и с жемчужными серьгами-пусетами: Урсула фон дер Ляйен на Михайловской площади

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев, чтобы вместе с украинцами отметить День Европы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийносом посетила на Михайловской площади экспозицию уничтоженной российской военной техники и осмотрела выставку фотографий с последствиями российской оккупации.

Урсула появилась в деловом образе. На ней был приталенный синий жакет, черный шарф с принтом на шее и черные прямые брюки. Наряд политик дополнила удобной темной обувью.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Getty Images

Фон дер Ляйен сделала аккуратную укладку и украсила уши элегантными жемчужными серьгами-пусетами.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Getty Images

Напомним, на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе Урсула предстала в жакете цвета кэмел.

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