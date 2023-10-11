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В синем жакете и серых брюках: элегантная принцесса Елена посетила светскую церемонию

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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В синем жакете и серых брюках: элегантная принцесса Елена посетила светскую церемонию

Инфанта Елена / Фото: Getty Images

Старшая дочь короля Испании Хуана Карлоса I и королевы Софии – инфанта Елена – сопровождала мать на публичном мероприятии в Мадриде.

84-летняя королева София вручила социальные награды Фонда Mapfre в Real Casino в Мадриде. Мы уже рассматривали красивый белый аутфит Ее Величества. Ее 52-летняя дочь біла в молочно-белом топе с V-образным вырезом на декольте, синем удлиненном жакете и серых брюках-клеш со стрелками.

Королева София / © Getty Images
Королева София / Фото: Getty Images

Дополнила свой образ инфанта черными остроносыми туфлями на каблуках и небольшой черной сумкой, которую несла в руках. Ее волосы были собраны в низкий пучок, на лице были черные очки от солнца, на шее украшение из мелких красных бусин. Также на жакет Елена пришпилила две броши, одна была в виде паука. На ее пальце сверкало кольцо, а на запястье несколько браслетов.

Инфанта Елена / © Getty Images
Инфанта Елена / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как будущая королева Испании – принцесса Леонор - присягнула королю на торжественной церемонии в Главной военной академии в Сарагосе, где обучается военной подготовке.

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Дата публикации
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