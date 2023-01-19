В синем жакете и шарфе: принцесса Беатрис посетила форум в Давосе

Принцесса Беатрис Йоркская была замечена на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Принцесса Беатрис посетила конференцию 17 января, а фото с ней опубликовала в своем Твиттере доктор Анджула Мья Сингх Байс, правозащитница и председатель Международного совета Amnesty International.
34-летняя принцесса Беатрис была в синем жакете с золотыми пуговицами The Extreme Collection за 597 евро, а на шею повязала темно-синий шарф.
У принцессы Йоркской были распущены волосы, а в макияже она лишь немного подчеркнула глаза.
Royals and Activism— Dr Anjhula Mya Singh Bais (@Anjhula) January 17, 2023
Princess Beatrice#wef23 @wef pic.twitter.com/ThNlpxlsEm
Напомним, во Всемирном экономическом форуме в Давосе принимает участие и первая леди Украины – Елена Зеленская. Вчера первая леди предстала на форуме в классическом деловом луке, а днем ранее перед своим выступлением не смогла сдержать эмоций и расплакалась, когда ей сообщили об ужасной авиакатастрофе в Броварах, в которой погибли руководство МВД и гражданские, в том числе и один ребенок.
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