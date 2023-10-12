В синем жакете и узких джинсах: принцесса Уэльская снова произвела фурор на публике

Принц Уильям и принцесса Кейт сегодня приехали в Марлоу, чтобы посетить семинар по умственной подготовке, проводимый компанией SportsAid, покровителем которой является Кэтрин. Мероприятие проходит в Национальном спортивном центре Бишам-Эбби.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Мы увидели принцессу Кейт снова в жакете, на этот раз синего цвета, к которому она подобрала белый топ в рубчик и узкие синие джинсы в сочетании с белыми кроссовками Veja, которые она часто носит. У принцессы были распущены и как обычно накручены локонами волосы, на лице был дневной макияж, а в ушах серьги в виде звезд. Также мы заметили, что пальцы Кэтрин снова были в бинтах.

Принц Уильям надел голубую рубашку, синий джемпер и темно-синие брюки в сочетании с кедами цвета хаки.

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Визит четы Уэльских направлен на то, чтобы пропагандировать необходимость лучшей поддержки молодых людей, занимающихся спортом, и их семей, а также то, как они могут приобрести необходимые навыки, чтобы получить здоровый и счастливый опыт в спорте и жизни, а также улучшить свои умственные способности.

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Супруги примут участие в игре в голбол, паралимпийский вид спорта для людей с нарушениями зрения. А также присоединятся к молодым спортсменам и примут участие в двух практических занятиях по развитию умственной устойчивости.

Вчера, напомним, Кэтрин посещала университет в Ноттингеме.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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