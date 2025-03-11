В синем жакете и юбке-плиссе: королева Камилла появилась с мужем на новом приеме

Король Чарльз и королева Камилла посетили ежегодный прием в честь Дня Содружества в Мальборо-хаус в Лондоне.

Мероприятие прошло вечером, 10 марта, после службы в честь Дня Содружества прошедшей в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в этот же день.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Монарха и его жену приветствовали в Мальборо-хаусе на приеме, где Чарльз появился в том же образе, что и на службе, а Камилла переоделась в синий короткий жакет и юбку-плиссе, а в руках держала маленький черный клатч. Ее Величество сделала элегантную укладку и макияж, а на ее груди сверкала брошка с крупным сапфиром. Украшение Камиллы очень похоже на ту брошь, которую носила каждая королева Британии, но это не оно.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, на самой службе королева Камилла появилась в розовом платье-пальто из шерстяного крепа от Fiona Clar, которое ранее носила во время визита во Францию.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Мы также рассказывали, как король Чарльз недавно приобрел новый особняк ради безопасности своей жены-королевы.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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