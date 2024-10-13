В синем жакете со стрекозой на груди: 85-летняя королева София посетила церемонию

Мать короля Филиппа VI посетила премьеру работы-победителя XLI Премии королевы Софии за музыкальную композицию в Театре Монументаль в Мадриде.

85-летняя София была одета в синий жакет и черные брюки, которые дополнила туфлями-лодочками из замши. На жакете у Ее Величества была пришпилена золотая брошка в виде стрекозы, на шее было несколько золотых украшений, а в ушах серьги-кольца небольшого размера. Также королева сделала макияж и маникюр и дополнила лук многочисленными золотыми браслетами и кольцами.

Королева София / Фото: Getty Images

В прошлый выход, напомним, мы видели королеву Софию в черном аутфите, когда она посещала авиабазу в Торрехон-де-Ардосе.

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