В сине-золотом платье и сапфировых украшениях: королева Максима посетила государственный банкет

Король Виллем-Александр и королева Максима посетили государственный банкет во время своего трехдневного визита в Кению.

Королевская чета Нидерландов присутствовала на банкете, организованном президентом Кении Уильямом Руто и первой леди Рейчел Рут в Государственной резиденции в Найроби.

Ее Величество королева появилась на банкете в сине-золотистом платье от нидерландского бренда Claes Iversen с гипюровым кружевом на подоле, которое уже носила ранее и дополнила образ сапфировыми и бриллиантовыми украшениями. На талии у королевы была пришпилена бриллиантовая брошь с сапфиром, а на голове была та самая сапфировая тиара, которую носила ее дочь принцесса Катарина-Амалия на банкет по случаю 18-летия принца датского Кристиана. Образ королевы дополняли сапфирово-бриллиантовые серьги-висюльки, браслет и кольцо с таким же камнем, Ее Величество сделала выразительный макияж глаз и немного подчеркнула губы.

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Кении / Фото: Getty Images

Король Виллем-Александр появился на банкете в черном смокинге, который носил с идеальной белой рубашкой и галстуком-бабочкой.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Днем ранее, напомним, королевская чета посетила церемонию приветствия в Государственной резиденции в Найроби, где Максима блистала в платье Natan Couture, подол которого был украшен перьям и дополнила его шляпой с широкими полями Maison Delvigne, а также крупными серьгами Luz Camino.

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Кении / Фото: Getty Images

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