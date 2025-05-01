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В синей блузке и юбке с высоким разрезом: королева Мэри сходила на выставку
Королева Дании посетила выставку в датском городе Хиллереде.
Королева Мэри приехала на открытие выставки «Danner af Danmark» в замке Фредериксборг. В этот раз для светского выхода Ее Величество выбрала яркую синюю блузку с объемными рукавами и черную юбку-миди с высоким разрезом. Обута королева была в черные слингбэки на каблуках.
Мэри распустила волосы и сделала укладку, на ее лице был выразительный макияж и помадой она подчеркнула губы. Свой элегантный образ королева дополнила несколькими браслетами на запястье, кольцом с большим фиолетовым камнем и светлым маникюром.
«Ее Величество Королева приняла участие в официальном открытии выставки, посвященной истории графини Даннер и интерпретации графини потомками.
Королева произнесла речь в связи с открытием, которое также включало специальное музыкальное представление, так как духовой квартет лейб-гвардии исполнил вальс «Foraarsblomster», написанный к 40-летию графини Даннер в 1855 году», — говорится в сообщении датской королевской семьи.
В прошлый свой выход, когда Ее Величество посещала конференцию Фонда Мэри в Копенгагене, королева блистала в розовой блузке и баклажановых брюках-клеш со стрелками.