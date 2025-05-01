В синей блузке и юбке с высоким разрезом: королева Мэри сходила на выставку

Королева Мэри / © Getty Images

Реклама

Королева Мэри приехала на открытие выставки «Danner af Danmark» в замке Фредериксборг. В этот раз для светского выхода Ее Величество выбрала яркую синюю блузку с объемными рукавами и черную юбку-миди с высоким разрезом. Обута королева была в черные слингбэки на каблуках.

Мэри распустила волосы и сделала укладку, на ее лице был выразительный макияж и помадой она подчеркнула губы. Свой элегантный образ королева дополнила несколькими браслетами на запястье, кольцом с большим фиолетовым камнем и светлым маникюром.

Королева Мэри / © Getty Images

«Ее Величество Королева приняла участие в официальном открытии выставки, посвященной истории графини Даннер и интерпретации графини потомками.

Реклама

Королева произнесла речь в связи с открытием, которое также включало специальное музыкальное представление, так как духовой квартет лейб-гвардии исполнил вальс «Foraarsblomster», написанный к 40-летию графини Даннер в 1855 году», — говорится в сообщении датской королевской семьи.

Королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

В прошлый свой выход, когда Ее Величество посещала конференцию Фонда Мэри в Копенгагене, королева блистала в розовой блузке и баклажановых брюках-клеш со стрелками.

Королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram