В синей блузке и желтых брюках-палаццо: премьер-министр Великобритании оделась в цветах украинского флага

Акшата Мурти с мужем почтила память погибших украинцев в войне.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти по случаю годовщины российского вторжения в Украину минутой молчания почтили память погибших в войне украинцев. Мероприятие прошло у Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.
Там также присутствовали посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко с супругой Инной и военнослужащими ВСУ.
Акшата Мурти продемонстрировала поддержку Украине своим внешним видом. Она надела наряд в цветах украинского флага. На ней была синяя блузка с рюшами и желтые брюки-палаццо с черным кожаным ремешком на поясе.
Аутфит Мурти дополнила черными лакированными туфлями на шпильках. Она сделала укладку с локонами и максимально естественный макияж.
Сунак был одет в классический черный костюм, белую рубашку и светлый галстук с принтом.
Напомним, во время встречи с Еленой Зеленской в ноябре прошлого года Акшата Мурти предстала в синем приталенном платье с широкими рукавами и манжетами.
Читайте также: