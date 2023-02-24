В синей блузке и желтых брюках-палаццо: премьер-министр Великобритании оделась в цветах украинского флага

Акшата Мурти с мужем почтила память погибших украинцев в войне.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти по случаю годовщины российского вторжения в Украину минутой молчания почтили память погибших в войне украинцев. Мероприятие прошло у Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.

Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Там также присутствовали посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко с супругой Инной и военнослужащими ВСУ.

Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Акшата Мурти продемонстрировала поддержку Украине своим внешним видом. Она надела наряд в цветах украинского флага. На ней была синяя блузка с рюшами и желтые брюки-палаццо с черным кожаным ремешком на поясе.

Аутфит Мурти дополнила черными лакированными туфлями на шпильках. Она сделала укладку с локонами и максимально естественный макияж.

Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Сунак был одет в классический черный костюм, белую рубашку и светлый галстук с принтом.

Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Напомним, во время встречи с Еленой Зеленской в ноябре прошлого года Акшата Мурти предстала в синем приталенном платье с широкими рукавами и манжетами.

Читайте также: