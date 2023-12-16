В синей трикотажной тунике: 85-летняя принцесса Нидерландов появилась на небольшом мероприятии во дворце

15 декабря, в День Королевства, принцесса Нидерландов Беатрикс получила первый так называемый Календарь Королевства. Это произошло во дворце Нордейнде, где она также встретилась с его создателями.

Календарь был создан студентами Гаагского университета прикладных наук, изучающими вопросы Королевства, в сотрудничестве с Голландским Карибским природным альянсом и Министерством внутренних дел и отношений с Королевством. Календарь принцессе вручили, поскольку она является покровительницей Голландского Карибского природного альянса. Выручка от продажи календаря поступит в эту организацию.

На мероприятие 85-летняя Беатрикс надела наряд в любимом стиле - свободную тунику с рукавами три четверти, классические черные штаны и удобные туфли. Также мать правящего короля Нидерландов сделала объемную прическу и завершила образ украшениями.

Принцесса Беатрикс / Фото: Getty Images

Также снимки с мероприятия показали и на официальной странице королевской семьи в Instagram.

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