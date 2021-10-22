В синей тунике и белых кюлотах: красивый выход королевы Рании

Королева Рания посетила выставку дизайна фонда "Реки Иордан".

Ее Величество выглядела потрясающе в сине-белом ансамбле. На ней была синяя туника, белые брюки-кюлоты, синие туфли-лодочки и желтая сумка от бренда Loewe, обута королева Иордании была в синие туфли-лодочки на каблуках от Dior. Ее женственный образ подчеркивала красивая укладка волнами, насыщенный макияж на лице и несколько колец на пальцах. Также во время общения с гостями Рания надела защитную маску.

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"Спасибо всем женщинам, которые вложили столько сердца и упорного труда в эти замечательные продукты, а также всем сторонникам и друзьям фонда", - заявила королева во время выставки.

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