В синей юбке и желтом жакете с цветком: Кая Каллас в образе в цветах украинского флага предстала в Брюсселе

Главный дипломат ЕС своим нарядом продемонстрировала поддержку Украины.
Экс-премьер-министр Эстонии, верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности – Кая Каллас – приняла участие во встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоялась в здании Европейского совета в Брюсселе.
Там политик появилась в образе в цветах украинского флага – сине-желтом.
На госпоже Каллас был элегантный желтый жакет с круглым воротником и накладными карманами и темно-синяя юбка-карандаш. К жакету она прикрепила сине-желтый цветок.
Свой деловой лук Кая дополнила белым топом и замшевыми темно-синими туфлями на стойких каблуках.
У дипломата была аккуратная укладка, макияж с нежно-розовой помадой, лаконичные серьги-гвоздики и кольца.
Напомним, Кая Каллас на деловой встрече в Риме предстала в клетчатом платье длины миди с V-образным вырезом, сверху которого надела фиолетовый приталенный жакет.
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