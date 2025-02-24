В синей юбке и желтом жакете с цветком: Кая Каллас в образе в цветах украинского флага предстала в Брюсселе

Экс-премьер-министр Эстонии, верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности – Кая Каллас – приняла участие во встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоялась в здании Европейского совета в Брюсселе.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Там политик появилась в образе в цветах украинского флага – сине-желтом.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

На госпоже Каллас был элегантный желтый жакет с круглым воротником и накладными карманами и темно-синяя юбка-карандаш. К жакету она прикрепила сине-желтый цветок.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Свой деловой лук Кая дополнила белым топом и замшевыми темно-синими туфлями на стойких каблуках.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

У дипломата была аккуратная укладка, макияж с нежно-розовой помадой, лаконичные серьги-гвоздики и кольца.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Напомним, Кая Каллас на деловой встрече в Риме предстала в клетчатом платье длины миди с V-образным вырезом, сверху которого надела фиолетовый приталенный жакет.

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