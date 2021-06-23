В синих брюках и блейзере: королева София побывала на концерте

82-летняя королева Испании София иногда выходит в светское общество.

Мама короля Филиппа VI вчера была запечатлена фотографами на концерте в Музее королевы Софии в Мадриде.

Ее Величество выглядела весьма эффектно в синих брюках клеш и такой же блузке, поверх которой надела удлиненный белый блейзер и дополнила аутфит синей маской и маленькой синей сумкой.

Королева София / Getty Images

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Королева наконец-то избавилась от синевы в своих волосах и сделала безупречную укладку. В макияже акцентировала внимание на глазах. Ну и неизменным в образе испанской королевы остается ее любовь к многочисленным украшениям. Причем не все из них золотые или с драгоценными камнями. Целых пять подвесок София надела на шею, была в браслетах на двух запястьях и с несколькими золотыми кольцами на пальцах.

Королева София / Getty Images

Следует вспомнить, что образы, которые королева подбирает, например, для рабочих встреч во дворце, также часто яркие. Особенно Ее Величество любит жакеты.

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