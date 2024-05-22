В синих платьях и в красивых украшениях: сестры Спенсер на цветочной выставке в Челси

Племянницы принцессы Дианы – сестры Спенсер – посетили на днях цветочную выставку, которая стартовала в Челси.

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер были запечатлены фотографами на выставке цветов RHS Chelsea.

Леди Амелия носила в этот день разноцветное платье-миди от Edeline Lee, мюли оттенка металлик с россыпью камней Gina Shoes, а в руках держала белую небольшую сумку от Jimmy Choo. Из украшений на девушке было колье, серьги и браслет, белокурые волосы распустила и сделала легкий дневной макияж.

Ее сестра леди Элиза была в синем платье на запах с поясом, прозрачных босоножках на каблуках, в руках держала маленькую салатовую сумку от Chanel, также дополнила свой образ колье из цветных камней и серьгами из этого же гарнитура. У нее тоже были распущены волосы, легкий макияж на лице и на пальце сверкало кольцо с огромным камнем.

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / Фото: Getty Images

Эту же выставку на днях посетили король Чарльз и королева Камилла. Монарх приехал в синем костюме, а его супруга в любимом платье.

Король Чарльз и королева Камилла на выставке цветов в Челси / Фото: Associated Press

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