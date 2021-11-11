В сиреневом костюме и фиолетовых лодочках: королева Летиция на мероприятии в Мадриде

В сиреневом костюме и фиолетовых лодочках: королева Летиция на мероприятии в Мадриде

Испанская королева Летиция посетила мероприятие фонда FMBBVA в аудитории Ла Вела в Мадриде.

Недавно Ее Величество вернулась из поездки в Парагвай, где провела три дня и встретилась с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом и первой леди Сильваной Лопес Морейра де Абдо.

Королева Летиция / Getty Images

После возвращения домой в Испанию Летиция вернулась к работе и вчера посетила очередное мероприятие. На публике королева-консорт появилась в трикотажном костюме, состоящем из кофты с длинными рукавами и юбки-миди. К аутфиту Ее Величество подобрала фиолетовый тонкий ремень на талии и туфли-лодочки на каблуках.

Королева Летиция / Getty Images

Темные длинные волосы королевы были распущены, а из украшений она подобрала к образу серьги-кольца небольшого размера и свое любимое кольцо на пальце от бренда Karen Hallam.

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