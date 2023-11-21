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В сиреневом костюме и с идеальной укладкой: королева Сильвия на красной дорожке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
147
Время на прочтение
1 мин
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В сиреневом костюме и с идеальной укладкой: королева Сильвия на красной дорожке

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Королева Швеции Сильвия выбрала элегантный образ для светского выхода.

Ее Величество присутствовала на открытии первого "Дома детства" в Гессене. Сильвия облачилась в сиреневый костюм, а сверху набросила пальто-разлетайку, она была в белой блузке с рюшами и обута в лаковые туфли на невысоких каблуках. Также в руке королева несла небольшую бежево-черную сумку.

У королевской особы была идеальная укладка, макияж на лице и несколько разных браслетов на запястье. Также Сильвия надела кольца, часы на черном кожаном ремешке и сделала светлый маникюр.

Королева Сильвия / © Getty Images
Королева Сильвия / Фото: Getty Images

В прошлый раз Сильвия появлялась на красной дорожке со своей младшей дочерью – принцессой Мадлен. Вместе они присутствовали на гала-вечере в Нью-Йорке.

Принцесса Мадлен и королева Сильвия / © Getty Images
Принцесса Мадлен и королева Сильвия / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
147
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