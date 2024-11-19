В сиреневом костюме и с огромными бриллиантами в ушах: княгиня Шарлин с семьей посетила Национальный день

Князь и княгиня Монако вместе с детьми и другими родственниками посетили празднование Национального дня Монако.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II посетили мессу, а после нее вышли на балкон Дворца Монако в Монте-Карло вместе со своими детьми-близнецами принцем Жаком и принцессой Габриэллой и посмотрели военный парад.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Шарлин появилась на торжественном мероприятии в сиреневом костюме-двойке, предположительно сшитом на заказ брендом Louis Vuitton, а также обула туфли-лодочки и в руках держала клатч. На голове у нее был аксессуар, напоминающий миниатюрную шляпу-таблетку, в ушах серьги с крупными бриллиантами, волосы собраны в прическу, а на лице красивый макияж.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой / Фото: Getty Images

Принц Жак был в военной форме, а его сестра принцесса Габриэлла надела голубое пальто с цветочной вышивкой и бисером на воротнике. Они оба носили орден Гримальди. Их отец князь Альбер II также был в военной форме.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Национальный день Монако также известен как День суверенного князя, а дата празднования выбирается правящим князем.

Праздничное мероприятие также посетили сестры Альбера – принцесса Каролина и принцесса Стефания вместе со своими семьями.

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