В сиреневом костюме и с огромными бриллиантами в ушах: княгиня Шарлин с семьей посетила Национальный день

Князь и княгиня Монако вместе с детьми и другими родственниками посетили празднование Национального дня Монако.
Княгиня Шарлин и князь Альбер II посетили мессу, а после нее вышли на балкон Дворца Монако в Монте-Карло вместе со своими детьми-близнецами принцем Жаком и принцессой Габриэллой и посмотрели военный парад.
Шарлин появилась на торжественном мероприятии в сиреневом костюме-двойке, предположительно сшитом на заказ брендом Louis Vuitton, а также обула туфли-лодочки и в руках держала клатч. На голове у нее был аксессуар, напоминающий миниатюрную шляпу-таблетку, в ушах серьги с крупными бриллиантами, волосы собраны в прическу, а на лице красивый макияж.
Принц Жак был в военной форме, а его сестра принцесса Габриэлла надела голубое пальто с цветочной вышивкой и бисером на воротнике. Они оба носили орден Гримальди. Их отец князь Альбер II также был в военной форме.
Национальный день Монако также известен как День суверенного князя, а дата празднования выбирается правящим князем.
Праздничное мероприятие также посетили сестры Альбера – принцесса Каролина и принцесса Стефания вместе со своими семьями.
Читайте также:
- Впервые на публике: княгиню Шарлин поддержал на мероприятии ее брат
- Трудности материнства: княгиня Шарлин рассказала, с какой проблемой столкнулась в воспитании близнецов
- В белой рубашке и жакете: княгиня Шарлин на спортивном мероприятии в Монако