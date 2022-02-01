В сиреневом пальто и лаковых лодочках: новый светский выход кронпринцессы Мэри

5 февраля кронпринцесса Дании Мэри отпразднует 50-летие.

По этому случаю всю неделю у королевской четы – Мэри и ее супруга кронпринца Фредерика - запланированы различные мероприятия.

Вчера, 31 января, супруги посетили открытие выставки "Мария и наследные принцессы" в Колдинге. Выставка "Мэри и кронпринцессы" в Колдингхусе приурочена к 50-летию кронпринцессы Марии и представляет собой портрет датской кронпринцессы и ее предшественниц: принцессы Луизы Гессен-Кассельской, Ловисы Шведской, Александрины Мекленбург-Шверинской и Ингрид Шведской.

Кронпринцесса Мэри с мужем Фредериком / Getty Images

Мэри надела на выставку элегантное сиреневое пальто с декором и поясом, подчеркивающим талию, и обула лаковые туфли-лодочки на каблуках. В руках у нее был букет цветов, а в ушах сверкали серьги-висюльки с камнями. Кронпринцесса отлично выглядела. Ее образ дополняла лаконичная прическа и макияж. Ее супруг Фредерик был в синем костюме, белой рубашке и галстуке в полоску. В последнее время главный наследник датского трона носит легкую небритость.

Кронпринцесса Мэри с мужем Фредериком / Getty Images

Ранее датская королевская семья представила новые официальные портреты по случаю предстоящего юбилея кронпринцессы.

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