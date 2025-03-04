В сиреневом платье и накидке с вышивкой: принцесса Раджва блистала на семейном приеме

Принцесса Раджва посетила вместе с мужем кронпринцем Хусейном семейное мероприятие, организованное королем и королевой Иордании в честь месяца Рамадана.
Королева Рания поделилась в своем блоге в Instagram видео и показала, как проходило мероприятие. Она написала:
"Нет большего благословения, чем быть в окружении семьи".
Принцесса Раджва – первая королевская невестка и жена старшего сына королевы Рании и короля Абдаллы II – кронпринца Хусейна. На семейное мероприятие принцесса прибыла в сиреневом платье и накидке в тон с вышивкой, распустила волосы и дополнила образ лаконичным клатчем и серьгами.
На одном из кадров видно, как королева Рания обнимает своего сына Хусейна, а принцесса Раджва запечатлена на заднем плане.
Читайте также:
- Обе красотки: королева Рания с невесткой - принцессой Раджвой - сходили на мероприятие
- Первый выход во время декрета: принцесса Раджва сходила с мужем на футбол
- Принцесса Раджва: десять интересных фактов о невестке королевы Рании