В сиреневом платье и жакете в тон: элегантная королева Маргрете II появилась на лекции

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II прибыла с ректором Эриком Ренстремом на лекцию в Музей художественного процесса и общественного искусства в Лунде.

Для выхода в свет Ее Величество выбрала бледно-сиреневое платье средней длины и прямого силуэта в сочетании с коротким жакетом, которые Маргрете II так любит. Она обула серые замшевые туфли на невысоких каблуках, украшенные бантами, и взяла с собой кожаную сумку на ремешке-цепочке. Также в руках у королевы была трость, с помощью которой она передвигается, так как испытывает проблемы со спиной.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Свой образ Маргрете дополнила серьгами-клипсами в ушах и цветочной брошью на груди, на шее у нее была тонкая цепочка, а на губах насыщенная помада.

В прошлый свой выход королева блистала в пышном красном платье и шубе, посетив в таком аутфите новогодний банкет для представителей официальной Дании и двора во дворце Кристиана VII в Амалиенборге.