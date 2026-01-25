- Дата публикации
В сиреневом платье и жакете в тон: элегантная королева Маргрете II появилась на лекции
85-летняя бывшая датская королева неожиданно появилась на публичном мероприятии и привлекла внимание.
Королева Маргрете II прибыла с ректором Эриком Ренстремом на лекцию в Музей художественного процесса и общественного искусства в Лунде.
Для выхода в свет Ее Величество выбрала бледно-сиреневое платье средней длины и прямого силуэта в сочетании с коротким жакетом, которые Маргрете II так любит. Она обула серые замшевые туфли на невысоких каблуках, украшенные бантами, и взяла с собой кожаную сумку на ремешке-цепочке. Также в руках у королевы была трость, с помощью которой она передвигается, так как испытывает проблемы со спиной.
Свой образ Маргрете дополнила серьгами-клипсами в ушах и цветочной брошью на груди, на шее у нее была тонкая цепочка, а на губах насыщенная помада.
В прошлый свой выход королева блистала в пышном красном платье и шубе, посетив в таком аутфите новогодний банкет для представителей официальной Дании и двора во дворце Кристиана VII в Амалиенборге.