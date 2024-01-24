В сиреневой рубашке и брючном костюме: пресс-секретарь Байдена выступила перед журналистами

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер появилась на брифинге в Вашингтоне в новом деловом аутфите.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Она была одета в бежевый брючный костюм, который скомбинировала с рубашкой сиреневого цвета.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Жан-Пьер пополнила свою коллекцию украшений: в ушах у нее были золотые овальные серьги с камнями. А на руке был любимый серебряный браслет с подвеской. Глаза Карин подчеркнула черным карандашом и накрасила веки персиковыми тенями, а на губах была розовая помада.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер вышла к журналистам в костюме цвета фуксии со штанами-палаццо и белом топе.

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