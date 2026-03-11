ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
151
Время на прочтение
1 мин

В скромном топе на пуговицах и юбке в складку: леди Амелия Виндзор сходила в лондонский ресторан

Британская аристократка посетила мероприятие, посвященное Международному женскому дню.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Амелия Виндзор

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор побывала на обеде, посвященном Международному женскому дню, который состоялся в ресторане Luca в Лондоне.

30-летняя леди Амелия выбрала для этого выхода достаточно скромный образ. На ней был топ на пуговицах и юбка в складку длины до колен, а дополнила наряд она высокими кожаными сапогами коричневого цвета.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Традиционно Амелия Виндзор не удивила нас своим макияжем или прической, отдав предпочтение проверенной классике, а ее образ подчеркивало несколько колец в ушах и кольца на пальцах.

Напомним, в конце прошлого года в британских таблоидах появились слухи о том, что девушка помолвлена. Но, с тех пор кольца на ее пальце мы так и не заметили. Также Амелия не хвасталась им в своем Instagram.

Леди Амелия Виндзор и ее бойфренд Олли Льюис / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор и ее бойфренд Олли Льюис / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
151
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie