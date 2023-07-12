В скромном белом платье: вспоминаем первый выход Кейт Миддлтон на Уимблдон в роли супруги принца Уильяма

Вспоминаем каким было первое появление тогда еще герцогини Кембриджской Кэтрин на Уимблдонском теннисном турнире в роли жены наследного принца Уильяма.

В июня 2011 года Кейт и принц Уильям посетили Уимблдонский теннисный чемпионат в Лондоне. Это было первое их появление на этом мероприятии после свадьбы в апреле 2011 года.

Кейт и Уильям на Уимблдоне в 2011 году / Фото: Getty Images

Кейт и Уильям на Уимблдоне в 2011 году / Фото: Getty Images

Кэтрин, которая после свадьбы получила титул герцогини Кембриджской, в этот день была в белом плиссированном платье-майке с баской и на широких бретельках. Ее густые волосы были распущены, на лице был любимый тогда макияж с черной подводкой на нижних веках, а на запястье сверкал массивный золотой браслет.

Кейт на Уимблдоне в 2011 году / Фото: Getty Images

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В 2023 году Кейт приехала на Уимблдон уже в статусе принцессы Уэльской. Мы видели пока только один ее образ – в салатовом жакете от Balmain и белой юбке-плисе длины миди, в сочетании с белыми туфлями-лодочками на каблуках. За 12 лет брака принцесса не только отрастила длинные волосы, но и заметно изменила свои предпочтения в образах. Не удивительно, что столько британских женщин восхищаются своей принцессой.

Принцесса Уэльская на Уимблдоне / Фото: Associated Press

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