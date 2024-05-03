В скромном костюме и с любимой брошью: принцесса Анна побывала на выставке в Виндзоре

Королевская принцесса Анна посетила второй день любимой конной выставки своей покойной матери королевы Елизаветы II.
Принцесса Анна посетила Виндзорскую конную выставку 2024 года в Хоум-парке Виндзорского замка в Виндзоре.
73-летняя принцесса была одета в светло-зеленый жакет и юбку, под жакетом у нее была блузка красивого цвета морской волны. Анна сделала свою фирменную прическу, а в макияже, как всегда, подчеркнула губы. В ушах у нее были золотые серьги-гвоздики, а на груди пришпилена брошка в виде золотой лошади, которую Ее Высочество часто носит на подобные мероприятия. Также на плече висела черная сумка на тонком ремешке.
Также Виндзорскую конную выставку два дня подряд посещала герцогиня Эдинбургская Софи и ее муж принц Эдвард. Софи недавно вернулась в Британию после неожиданного и не анонсированного визита в Украину.
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