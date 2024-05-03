В скромном костюме и с любимой брошью: принцесса Анна побывала на выставке в Виндзоре

Принцесса Анна посетила Виндзорскую конную выставку 2024 года в Хоум-парке Виндзорского замка в Виндзоре.

73-летняя принцесса была одета в светло-зеленый жакет и юбку, под жакетом у нее была блузка красивого цвета морской волны. Анна сделала свою фирменную прическу, а в макияже, как всегда, подчеркнула губы. В ушах у нее были золотые серьги-гвоздики, а на груди пришпилена брошка в виде золотой лошади, которую Ее Высочество часто носит на подобные мероприятия. Также на плече висела черная сумка на тонком ремешке.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Также Виндзорскую конную выставку два дня подряд посещала герцогиня Эдинбургская Софи и ее муж принц Эдвард. Софи недавно вернулась в Британию после неожиданного и не анонсированного визита в Украину.

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

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