В скромном луке и без украшений: племянница королевы Елизаветы II вышла в свет с семьей

Дэниел Чатто, его жена Сара, сын Сэмюел и его девушка Элеонора / © Getty Images

Леди Сара, ее муж Дэниел Чатто, сын Сэмюэл и его девушка Элеонор Эксерджян, присутствовали на открытии новой выставки «Уэйн МакГрегор: Бесконечные тела» в Сомерсет-хаусе, доме новаторов в области культуры в Лондоне.

Эта знаковая выставка, знаменующая собой кульминацию празднования 25-летия Сомерсет-хауса, раскрывает многогранный творческий потенциал признанного хореографа и режиссера сэра Уэйна МакГрегора.

Для этого редкого семейного выхода на публику леди Сара надела молочный джемпер, серую юбку и синее объемное пальто. Она была в зеленых туфлях и плотных колготах, а у нее в руке был коричневый шарф. 61-летняя Сара была традиционно совсем без макияжа, а волосы собрала в низкий пучок. У нее в ушах были серьги, на запястье золотой браслет, а на шее жемчужное колье из пяти нитей (такие любила носить ее тетя — королева Елизавета II).

Муж Сары — Дэниел — надел темный костюм и светлое пальто, а сын Сэмюэл также был в костюме. В черных брюках и топе с драпировкой была девушка Сэмюэля — Элеонор. Ранее, напомним, после того, как на прошлое рождество парень пригласил ее посетить рождественскую службу с семьей в Сандрингеме, стали поговаривать, что они вскоре собираются пожениться. Но, пока что до этого дело так и не дошло.