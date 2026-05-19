Общество
В скромном луке и на каблуках: принцесса Анна посетила выставку цветов в Челси

Королевская принцесса посетила выставку цветов в Челси вместе со своими королевскими родственниками.

Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна, сестра короля Чарльза, присутствовала во время пресс-дня перед открытием выставки цветов Chelsea Flower Show 2026 в Челси.

Ее Высочество выбрала для этого элегантный образ, надев удлиненный молочный двубортный блейзер с золотыми пуговицами и синюю юбку-плисе до колен, сверху принцесса набросила вязаный кардиган, а ему в тон подобрала цветастый платок на шею и дополнила лук жемчужными серьгами в ушах и блеском на губах. Прическа у принцессы Анны была, как всегда, классической, волосы собраны и заколоты заколкой.

Выставку в Челси также посетили король Чарльз и королева Камилла. Они приехали на мероприятие, где также присутствовал сэр Дэвид Бекхэм. Как два заядлых садовода сэр Бекхэм и король Чарльз тепло поприветствовали друг друга, и монарх также оценил сорт роз, названный в честь экс-футболиста.

Король Чарльз и королева Камилла, сэр Дэвид Бекхэм / © Associated Press

