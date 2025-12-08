Принцесса София / © Шведская королевская семья/Instagram

По этому случаю шведский королевский дворец поделился фото именинницы. На нем супруга принца Карла Филиппа запечатлена полубоком и крупным планом. София одета в черный трикотажный джемпер, а у нее на шее милое колье от шведского бренда Engelbert Stockholm с четырьмя знаками зодиака ее четырех детей — принцев Александра, Габриэля, Джулиана и принцессы Инес. У нее были красиво уложены волосы локонами, а на лице легкий макияж.

«Ее Королевскому Высочеству принцессе Софии исполняется 41 год!», — говорится в подписи под снимком.

София — бывшая модель, которая в 2015 году вышла замуж на сына короля Густава и королевы Сильвии — принца Карла Филиппа, с которым встречалась четыре года до их помолвки. У пары есть четверо детей — три сына и дочь.

