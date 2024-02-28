В скромном луке и совсем без макияжа: леди Сара Чатто сходила на службу в часовню

59-летняя дочь принцессы Маргарет посетила службу памяти с остальными членами британской королевской семьи.
Леди Сара Чатто запечатлели, когда она покидала службу памяти по королю Греции Константину II, прошедшую в часовне Святого Георгия в Виндзоре.
Сара была в черном наряде с высокой горловиной, темно-синем пальто, в плотных черных колготах и обута в черные замшевые туфли на невысоких каблуках. В руках леди Сары был клатчи из плетенной кожи, также она надела несколько браслетов и часы, а на воротник пальто прикрепила брошь с бриллиантами. На лице у племянницы королевы Елизаветы II не было ни капли макияжа, а волосы она собрала в низкий пучок.
Сара не любит быть в центре внимания и всегда одевается очень сдержанно.
Также службу памяти посетили иностранные гости – король Испании Филипп VI и королева Летиция. Супруга монарха, традиционно, произвела впечатление, появившись в лаконичном синем платье с поясом на талии, сшитое на заказ брендом Pedro del Hierro.
Читайте также: