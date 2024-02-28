В скромном луке и совсем без макияжа: леди Сара Чатто сходила на службу в часовню

Леди Сара Чатто запечатлели, когда она покидала службу памяти по королю Греции Константину II, прошедшую в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Сара была в черном наряде с высокой горловиной, темно-синем пальто, в плотных черных колготах и обута в черные замшевые туфли на невысоких каблуках. В руках леди Сары был клатчи из плетенной кожи, также она надела несколько браслетов и часы, а на воротник пальто прикрепила брошь с бриллиантами. На лице у племянницы королевы Елизаветы II не было ни капли макияжа, а волосы она собрала в низкий пучок.

Леди Сара Чатто / Фото: Getty Images

Сара не любит быть в центре внимания и всегда одевается очень сдержанно.

Также службу памяти посетили иностранные гости – король Испании Филипп VI и королева Летиция. Супруга монарха, традиционно, произвела впечатление, появившись в лаконичном синем платье с поясом на талии, сшитое на заказ брендом Pedro del Hierro.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Associated Press

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