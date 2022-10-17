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В скромном наряде и без макияжа: аферистка и экс-миллиардерша Элизабет Холмс по пути на суд

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В скромном наряде и без макияжа: аферистка и экс-миллиардерша Элизабет Холмс по пути на суд

Элизабет Холмс / Фото: Associated Press

Печально известная аферистка, которая заработала миллиарды благодаря фиктивному стартапу по анализу крови, попала под прицел фотографов по пути на очередное слушанье.

17 октября бывшего основателя мошеннической компании Theranos, 38-летнюю Элизабет Холмс, сфотографировали с отцом Кристианом Холмсом IV и мужем Билли Эвансом в Сан-Хосе, когда она направлялась на очередной суд по своему делу.

Элизабет Холмс / © Associated Press
Элизабет Холмс / Фото: Associated Press

Сейчас женщина беременна во второй раз, поэтому надела черное платье со складками на животе, которое не сковывало движение, а также серый клетчатый жакет. Дополнили образ туфли на низких каблуках и лаконичное украшение на шее. Волосы женщины были распущены, а вот на лице практически не было макияжа.

Напомним, что Элизабет Холмс была основателем и генеральным директором компании Theranos, специализирующейся на медицинских технологиях связанных с анализом крови. Холмс заявляла, что Theranos совершила революцию в тестировании, разработав методы, которые позволяют использовать всего одну каплю крови и провести сразу 200 точных анализов.

Элизабет Холмс / © Associated Press
Элизабет Холмс / Фото: Associated Press
Элизабет Холмс / © Associated Press
Элизабет Холмс / Фото: Associated Press

Когда Элизабет основала компанию, ей было всего 19 лет. За несколько лет работы стартап привлек сотни миллионов долларов, и его оценка достигла 9 миллиардов. Саму же девушку, состояние которой на тот момент оценивали уже в 4,5 миллиарда, сравнивали со Стивом Джобсом. Все дошло до того, что ее поддерживали политики, журналисты и инвесторы с мировым именем. Сама же Элизабет активно появилась на обложках Forbes, Fortune, Bloomberg Businessweek, выступила на конференции TED и на телевидении.

Стартап просуществовал более десяти лет, пока в 2015 году репортер The Wall Street Journal Джон Каррерой не вывел Холмс на чистую воду. Акции компании рухнули, а сама Элизабет стала частым заседателем в судах. Слушанья по делу в 2021 году переносились четыре раза и-за ее беременности, но в 2022-м ее все же признали виновной в мошенничестве. Теперь женщина беременна вторым ребенком, возможно, стоит опять ждать переносов, но это и не удивительно, ведь провести за решеткой она может на 20 лет.

Весной этого года об Элизабет вышел мини-сериал "Выбившая", где скандальную предпринимательницу сыграла Аманда Сейфрид.

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