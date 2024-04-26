В скромном наряде и с любимой прической: принцесса Анна побывала в Кембридже

Королевская принцесса побывала в учебном центре NHBC в Кембридже, где официально открылся учебный центр по каменной кладке Национального совета по жилищному строительству.

Ее Высочество выглядела скромно и была одета в черное пальто, поверх которого набросила платок. На ее плече висела черная кожаная сумка, в ушах были серьги-гвоздики из золота, макияж практически отсутствовал, а прическа была традиционной.

Такую прическу принцесса Анна носит уже много лет и не планирует менять. Ее Высочество не окрашивает и волосы, предпочитая натуральность.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали вам о еще нескольких членах монарших семей, которые не красят волосы, как и принцесса Анна.

Напомним, королева Елизавета II тоже много лет ходила с одной и той же прической, но красила их в платиновый блонд. Так же делает и королева Камилла.

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