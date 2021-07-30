В скромном пальто и в невероятной шляпе: образ герцогини Кембриджской на свадьбе Зары Тиндолл

В скромном пальто и в невероятной шляпе: образ герцогини Кембриджской на свадьбе Зары Тиндолл

Сегодня годовщину свадьбы празднует Зара и Майкл Тиндолл.

Их красивую свадьбу мы уже вам сегодня показывали. Венчание прошло в церкви Кэнонгейт в Эдинбурге, Шотландия. На свадьбе 30-летняя невеста блистала в платье цвета слоновой кости, сшитого Стюартом Парвином, и тиаре. После венчания гости собрались в Холирудском дворце – официальной резиденции членов британской королевской семьи в Шотландии.

Зара Филлипс и Майкл Тиндолл в день свадьбы 30 июля 2011 года / Getty Images

Среди гостей на свадьбе пары была герцогиня Кембриджская, которая как раз три месяца назад вышла замуж за внука королевы Елизаветы II – принца Уильяма. К ней также было приковано много внимания. Особенно публику интересовало, а не беременна ли Кэтрин случайно первенцем?

Принц Гарри, герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

Герцогиня Кембриджская на свадьбе Зары Филлипс и Майкла Тиндолла / Associated Press

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На свадьбе герцогиня Кембриджская появилась в молочно-белом пальто и в очень интересной шляпе. Аксессуар был достаточно объемным, с большим цветком с одной стороны, а с другой стороны он прикрывал лицо от солнца и вспышек фотокамер. Герцогиня дополнила тогда свой образ драгоценными серьгами-висюльками и лаконичным дневным макияжем, а густые каштановые волосы просто распустила.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

Кстати, тогда на свадьбе вместе с Кейт и Уильямом присутствовал и принц Гарри. Младшему брату Уильяма тогда было 26 лет. Он был очевидно "в ловушке", как сам рассказывал в недавнем интервью Опре Уинфри, но достаточно мило тогда общался с Кэтрин и был запечатлен фотографами.

Принц Гарри и герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня Кембриджская на свадьбе Зары Филлипс и Майкла Тиндолла / Associated Press

Герцогиня Кембриджская на свадьбе Зары Филлипс и Майкла Тиндолла / Associated Press

Сегодня, увы у четы Сассекских конфликт с королевской семьей, а братья Гарри и Уильям не общаются, как прежде.

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