В скромном платье и почти без макияжа: Кейт Миддлтон посещала Уимблдон и до помолвки с принцем Уильямом

Пока мы ждем принцессу Уэльскую на Уимблдоне предлагаем посмотреть некоторые архивные кадры.

Кейт была поклонницей тенниса задолго до помолвки со своим мужем принцем Уильямом и посещала Уимблдонский теннисный чемпионат с подругами до своей знаменитой свадьбы.

Кейт Миддлтон на Уимблдоне в 2007 году / Фото: Associated Press

Мы нашли архивное фото датированное 2007 годом. На нем Кейт Миддлтон, которая на тот момент уже встречалась с принцем Уильямом, наблюдает за теннисным матчем в мужском одиночном разряде между Робином Содерлингом из Швеции и Рафаэлем Надалем из Испании.

25-летняя будущая принцесса одета в красное платье поверх которого черный то ли жакет, то ли кардиган. У нее распущены густые волосы, а на лице очень естественный макияж.

Кейт Миддлтон на Уимблдоне в 2007 году / Фото: Associated Press

Напомним, буквально вчера мы вспоминали, каким был первый выход Кейт Миддлтон на Уимблдон в роли супруги принца Уильяма.

Кейт и Уильям на Уимблдоне в 2011 году / Фото: Getty Images

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