В скромном платье и с детьми: княгиня Шарлин на праздичном мероприятии

31 мая князю Ренье исполнилось бы 100 лет. По этому случаю было организовано специальное мероприятие, на котором даже разрезали праздничный торт.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Фото: Getty Images

Восьмилетние королевские близнецы – принц Жак и принцесса Габриэлла - сфотографировались с огромным тортом в честь 100-летия со дня рождения их дедушки. Габриэлла была в синем платье без рукавов и босоножках, а ее брат в голубой рубашке и синих шортах.

Княгиня Шарлин в этот раз предстала на публике в черном платье с интересным акцентом на декольте, обута была в черные балетки. А ее муж Альбер был в темно-синем костюме и белой рубашке. Рядом с Альбером была запечатлена его сестра, принцесса Стефания, она была облачена в молочно-белый костюм, под который надела футболку с принтом и обула белые кроссовки.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Напомним, княгиня Шарлин недавно сменила прическу перекрасившись из блондинки в шатенку. Стоит отметить, что новый цвет колос ей очень к лицу.

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