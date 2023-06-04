В скромном платье и с детьми: княгиня Шарлин на праздичном мероприятии

Члены княжеской семьи Монако посетили мероприятие, посвященное дню рождения отца князя Альбера II – покойного князя Ренье III.
31 мая князю Ренье исполнилось бы 100 лет. По этому случаю было организовано специальное мероприятие, на котором даже разрезали праздничный торт.
Восьмилетние королевские близнецы – принц Жак и принцесса Габриэлла - сфотографировались с огромным тортом в честь 100-летия со дня рождения их дедушки. Габриэлла была в синем платье без рукавов и босоножках, а ее брат в голубой рубашке и синих шортах.
Княгиня Шарлин в этот раз предстала на публике в черном платье с интересным акцентом на декольте, обута была в черные балетки. А ее муж Альбер был в темно-синем костюме и белой рубашке. Рядом с Альбером была запечатлена его сестра, принцесса Стефания, она была облачена в молочно-белый костюм, под который надела футболку с принтом и обула белые кроссовки.
Напомним, княгиня Шарлин недавно сменила прическу перекрасившись из блондинки в шатенку. Стоит отметить, что новый цвет колос ей очень к лицу.
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