В скромном платье и с веером: японская принцесса Мако сходила в мавзолей

В скромном платье и с веером: японская принцесса Мако сходила в мавзолей

Принцесса Японии перед своей свадьбой посетла мавзолею императора Сёва.

Сегодня, 12 октября, японская принцесса Мако посетила мавзолей императора Сёва, который находится на западе Токио, в городе Хатиодзи.

Фотографы запечатлели, как принцеса шла туда под зонтом. Одета она была в скромное серое платье из грубой ткани длины макси с декоративными пуговицами, к которому обула черные туфли. К наряду принцесса прикрепила элегантную брошку.

Принцесса Мако / Getty Images

Аутфит Мако дополнила черной шляпкой, белыми перчатками и белым веером. Волосы она собрала в пучок, а на лицо надела белую маску.

Напомним, совсем скоро, 26 октября Мако выйдет замуж за простолюдина Кея Комуро. Ее возлюбленный прибыл в Токио для подготовки к свадьбе еще в конце сентября.

Жених принцессы Мако - Кей Комуро / Getty Images

Мако откажется от денег, положенных ей при вступлении в брак (1,2 миллиона долларов), и торжественных королевских церемоний ради брака с простолюдином.

После свадьбы Мако лишится титула принцессы. Они переедут жить в Нью-Йорк, где Кей работает в юридической кампании.

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