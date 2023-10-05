В скромном платье и с ярким клатчем в руках: королева Матильда посетила с мужем арт-фестиваль

Король Филипп и королева Матильда посетили арт-фестиваль "Европалия 2023" в Брюсселе. В этом году "Европалия" посвящена авангардному движению в Грузии 1900-1936 годов.

Матильда появилась на мероприятии в платье длины миди от Natan Couture, в туфлях-лодочках бордового цвета в тон которым подобрала клатч. У нее в ушах были серьги-висюльки с рубинами и мелким жемчугом от Percossi Papi, на лице макияж, а волосы уложены в прическу. На запястье, как всегда, были часы и несколько золотых браслетов.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Король Филипп надел темно-серый костюм, белую рубашку и коричневый галстук в принт. Королевскую чету сфотографировали на фоне картины.

Днем ранее королева Матильда в синем шерстяном платье приехала с мужем на встречу с бельгийскими мэрами, которая состоялась в замке Лакен-Лакен в Брюсселе.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

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