В скромном платье и лодочках со змеиным принтом: королева Летиция на выставке

Испанская королева Летиция была запечатлена фотографами на очередном мероприятии.

8 июня королева Испании Летиция посетила открытие выставки "Эмилия Пардо Базан" в Национальной библиотеке Испании в Мадриде.

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Эмилия Пардо Базан была испанской писательницей, журналистом, литературным критиком, поэтессой, драматургом, переводчиком, редактором и профессором. Она скончалась 12 мая 2021 года в возрасте 69 лет.

На мероприятии королева Летиция появилась в простом миди-платье цвета слоновой кости от испанского дизайнера Педро дель Йерро. Свой наряд она дополнила туфлями-лодочками в змеиный принт и клатчем. На руке у королевы было ее любимое кольцо, подаренное дочерьми.

Королева Летиция / Getty Images

Ранее королева Испании приняла участие во встрече с фондом FAD (Фонд борьбы с наркоманией) в Мадриде. На мероприятие Ее Величество приехала в элегантном темно-сером платье в тонкую полоску и с тонким черным поясом на талии.

Королева Летиция / Getty Images

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Декольте королевы Летиции (7 фото)

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