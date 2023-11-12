В скромном платье и жемчужных украшениях королевы: принцесса Кейт на концерте памяти

Члены британской королевской семьи вчера собрались на ежегодном концерте в преддверии Дня памяти в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.

Будущие король и королева – Уильям и Кейт – посетили концерт памяти павших солдат Великобритании и Содружества в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

Принц и принцесса Уэльские присоединились к королю Чарльзу, королеве Камилле и другим членам королевской семьи на ежегодном фестивале памяти, который является основным событием в календаре Уильяма и Кейт каждый год.

Королевская семья на концерте ко Дню памяти в Королевском Альберте-Холле в Лондоне / Фото: Associated Press

На Кэтрин в этот вечер было черное платье со сборками и рюшами от Emilia Wickstead, в руках она держала клатч Stuart Weitzman, а обута была в туфли Aquazzura. Также принцесса дополнила свой вечерний образ жемчужным колье из трех нитей покойной королевы Елизаветы II, которое ранее уже надевала и бриллиантовыми серьгами с жемчугом тоже из шкатулки королевы. На груди у Кэтрин была брошка "Красный мак", каштановые волосы она накрутила локонами и сделала красивый вечерний макияж.

Принцесса Уэльская и на концерте памяти в Королевском Альберт-Холле в Лондоне / Фото: Associated Press

В этом году Фестиваль памяти также посетили принц Эдвард и Софи, герцог и герцогиня Эдинбургские, принцесса Анна и ее муж, вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, герцог и герцогиня Глостерские и герцог Кентский, словом, все старшие члены семьи, которые исполняют свои королевские обязанности. В рамках мероприятия было открыто две статуи – королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

Принцесса Уэльская и принц Уильям на концерте памяти в Королевском Альберт-Холле в Лондоне / Фото: Associated Press

Напомним, королева Камилла появилась на концерте памяти в кружевном платье и с бриллиантовым колье.

Принцесса Уэльская и принц Уильям на концерте памяти в Королевском Альберт-Холле в Лондоне / Фото: Getty Images

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