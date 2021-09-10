В скромном платье с ремешком на талии: похудевшая королева Летиция сходила на выставку

В скромном платье с ремешком на талии: похудевшая королева Летиция сходила на выставку

Очень насыщенный график работы с начала нового осеннего сезона у королевы Испании Летиции.

48-летняя супруга короля Филиппа VI посетила открытие 80-й Мадридской книжной ярмарки в парке Ретиро. На торжественное мероприятие Ее Величество приехала в лаконичном синем платье с мелким принтом, с короткими рукавами и очень тонким черным ремешком на талии.

Аутфит Летиции дополняли фиолетовые туфли-лодочки на каблуках, а из украшений – золотое кольцо на указательном пальце от Karen Hallam. Королева была с распущенными волосами, легким макияжем на лице и в маске.

Королева Летиция / Getty Images

Также на днях Летиция присутствовала на открытии Школьного курса 21-22 в школе CEIP Odon de Buen в Суэре. Ее Величество охотно пообщалась со школьниками и учителями и продемонстрировала в этот день элегантный аутфит в белой блузе и темно-синих брюках с высокой талией и заклепками по бокам.

Королева Летиция / Getty Images

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