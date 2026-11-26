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В скромном повседневном образе: принцесса Кейт отправилась в Шотландию
Принцесса Кейт посетила мастер-класс по рисованию углем во время визита в Фонд Хьюго Берджа сегодня в Гринлоу, в Шотландии.
Фонд Хьюго Берджа, базирующийся на трех объектах на шотландских границах, предоставляет художникам, творцам и сообществам пространство, финансирование, время и доверие для творчества.
Принцесса Уэльская неожиданно отправилась на самостоятельное мероприятие за несколько дней до выхода ее нового документального фильма, посвященного ее жизни после постановки диагноза «рак».
В ходе своего визита Кэтрин ознакомилась с работой независимой благотворительной организации, которая поддерживает творчество и мастерство по всей Великобритании, и встретилась с художниками, участвующими в ее программе резиденций, которая предоставляет полностью финансируемые возможности в различных областях искусства, таких как ремесла и писательство.
В этот день принцесса надела вязаный свитер с высоким воротником, коричневый жилет, темные брюки и удлиненную куртку оливково-бежевого цвета из лимитированной коллекции Barbour x Alexa Chung с вельветовым отложным воротником и крупными накладными карманами.
Длинные каштановые волосы Кейт распустила и уложила мягкими объемными волнами, а в ушах у нее были небольшие золотые серьги-кольца с подвесками от Missoma.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в загородный дом Уэльский залезли грабители и стало известно, что они украли.