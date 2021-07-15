В скромном синем платье и с новой прической: королева Летиция с мужем на мероприятии во дворце

В скромном синем платье и с новой прической: королева Летиция с мужем на мероприятии во дворце

Король и королева Испании сегодня на официальном мероприятии.

Король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на государственной церемонии чествования жертв коронавируса в Королевском дворце в Мадриде.

48-летняя Летиция сегодня одета в синее платье длины ниже колен с тонким поясом на талии и неглубоким V-образным декольте. В руках у нее кожаный клатч, также к образу подобраны туфли черного цвета на высоких каблуках. Скромный аутфит Ее Величество дополнила любимыми серьгами от Gold & Roses и кольцом Karen Hallam. Волосы собрала в низкий пучок, сделала дневной макияж и надела защитную маску.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Король Филипп VI надел черный костюм, светлую рубашку и темный галстук. Мероприятие проходило на свежем воздухе, но все равно все участники придерживались дистанции и были в масках.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Напомним, вчера дочери испанской королевской пары - принцесса Леонор и ее младшая сестра инфанта София приняли участие в мероприятии в Хайедо-де-Монтехо. Девушки высаживали деревья. Это было первое сольное мероприятие сестер, в котором они участвовали без родителей.

Принцесса Леонор и инфанта София / Getty Images

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