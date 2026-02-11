- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
В скромном синем платье: королева Камилла появлась на приеме в Кларенс-хаусе
Пока британская монархия переживает кризис, королева Камилла провела очередной прием.
Она организовала мероприятие, посвященное 30-летию фонда The Amber Trust, в Кларенс-Хаусе в центре Лондона. Королева прибыла на него в синем платье, декорированном на груди, черных колготах и кожаных туфлях-лодочках на каблуках. Наряд подчеркивала сапфировая брошь и любимый браслет Van Cleef & Arpels на запястье, а также синие серьги-кисточки и легкий макияж на лице.
Королева Камилла выглядела элегантно и сдержанно, и с удовольствием общалась с гостями на приеме.
Недавно вместе с мужем королем Чарльзом Камилла попала в неловкую ситуацию. Их освистали на публике в связи с тем, что дворец слишком долго молчал и не комментировал связь брата короля – Эндрю Маунтбеттен Виндзора с педофилом Эпштейном.
А на днях Букингемский дворец таки опубликовал официальное заявление короля на этот счет.