В скромном синем платье: королева Камилла появлась на приеме в Кларенс-хаусе

Пока британская монархия переживает кризис, королева Камилла провела очередной прием.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Она организовала мероприятие, посвященное 30-летию фонда The Amber Trust, в Кларенс-Хаусе в центре Лондона. Королева прибыла на него в синем платье, декорированном на груди, черных колготах и кожаных туфлях-лодочках на каблуках. Наряд подчеркивала сапфировая брошь и любимый браслет Van Cleef & Arpels на запястье, а также синие серьги-кисточки и легкий макияж на лице.

Королева Камилла выглядела элегантно и сдержанно, и с удовольствием общалась с гостями на приеме.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Недавно вместе с мужем королем Чарльзом Камилла попала в неловкую ситуацию. Их освистали на публике в связи с тем, что дворец слишком долго молчал и не комментировал связь брата короля – Эндрю Маунтбеттен Виндзора с педофилом Эпштейном.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

А на днях Букингемский дворец таки опубликовал официальное заявление короля на этот счет.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

