В скромной шляпе, но с особенной брошкой: принцесса Анна на королевских скачках

Члены королевской семьи всегда посещают это мероприятие.
Единственная дочь Елизаветы II принцесса Анна посетила открытие конных скачек Royal Ascot. Для мероприятия она выбрала сдержанный образ, который был полностью выдержан в одном темно-синем цвете.
В частности на принцессе было платье-футляр, жакет с цветочной вышивкой и балетки с бантиками. На плече у нее висел шарф из бахтомой, выполнен из такой же ткани, как и жакет, а на плече была сумка на длинном ремешке. Важной частью дресс-кода на мероприятии является шляпка, поэтому Анна отдала предпочтение головному убору с широкими полями и лаконичным декором. Чтобы защитится от яркого солнца она надела на глаза очки.
Из украшений она выбрала жемчужную нить, сережки с жемчугом и брошку в виде золотую лошади, которая украшала ее жакет.
Принцесса является поклонницей конного спорта и известна как один из двух членов британской королевской семьи, участвовавших в Олимпийских играх. Она выступала на Олимпиаде 1976 в Монреале и заняла 24-е место в личном первенстве по троеборью. Дочь принцессы Зара Тиндолл тоже участвовала в Олимпиаде 2012-м в Лондоне, где стала обладательницей серебряной медали.
Читайте также: В фиолетовом пальто и шляпе: принцесса Анна на службе в Вестминстерском аббатстве