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Дата публикации
Категория
Общество
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В скромных черных образах: королева Летиция и король Филипп VI посетили мессу за погибшими в железнодорожной аварии

Король Филипп VI и королева Летиция посетили собор Толедо после поминальной службы по жертвам крушения скоростного поезда.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Филипп VI и королева Летиция

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

28 октября 2026 года в испанской провинции Толедо произошла катастрофа с участием скоростного поезда, в результате которой погибли 69 человек, а десятки других были госпитализированы.

Европейская прокуратура (EPPO) начала расследование по факту возможного мошенничества, связанного со средствами ЕС, выделенными на реконструкцию этой железнодорожной линии.

Король Филипп VI и королева Летиция в Толедо / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция в Толедо / © Getty Images

Король и королева Испании присоединились к семьям на заупокойной мессе, организованной Толедской архиепархией, на которой также присутствовали представители ключевых государственных учреждений, региональных и местных властей, а также члены Церкви. Спустя почти две недели после трагедии, служба была призвана объединить тех, кто непосредственно пострадал от катастрофы, и выразить им солидарность и поддержку.

Королева Летиция появилась на службе в черном сдержанном образе, состоящим из приталенного жакета с отложным воротником и длинной расклешенной юбки длины макси. Обута Ее Величество была в высокие сапоги из кожи на устойчивом каблуке, а ее образ дополняли лаконичные серьги из жемчуга в форме капель, два любимых кольца и выразительный макияж на лице, волосы были распущены и уложены мягкими прядями.  

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI надел черный классический костюм в полоску, белую рубашку и черный галстук. Монарх держал в руках большой черный зонт, так как погода выдалась дождливой.

Ранее мы показывали, как король и королева навестили пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Испании.

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