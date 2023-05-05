В слингбэках и платье цвета фуксии: Джилл Байден посетила детский музей

Первая леди США в ярком образе встретилась с детьми в нью-йоркском музее.

Джилл Байден посетила в Нью-Йорке детский музей Бронкса, где открыли новый дом для программ мультикультурного образования. Там первая леди пообщалась с учениками второго класса.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Миссис Байден выглядела эффектно. Она надела платье миди по фигуре цвета фуксии с короткими рукавами, которое скомбинировало с любимыми белыми слингбэками J'Adior с цветочным принтом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ Джилл дополнила прической с локонами и макияжем с акцентом на глазах. На шее у нее были жемчужное ожерелье из трех нитей и изящные золотые цепочки, в ушах – жемчужные серьги-шпильки от Mizuki jewels, а на руке – золотые браслеты.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома Джилл Байден появилась в роскошном золотисто-салатовом платье макси, которое сверкало в свете софитов.

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